Збірна Аргентини вирвала перемогу над Єгиптом із рахунком 3:2 та пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026. Після фінального свистка капітан "альбіселесте" поділився емоціями від одного з найважчих матчів турніру, передає TyC Sports.

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Що розповів Мессі?

На початку зустрічі Аргентина опинилася в ролі наздоганяючої, а чудову нагоду швидко відновити рівновагу мав Ліонель Мессі. За рахунку 0:1 легендарний нападник виконував пенальті, однак голкіпер збірної Єгипту Мустафа Шубейр вгадав напрямок удару та врятував свою команду.

Після матчу 39-річний форвард зізнався, що цей епізод дуже сильно вплинув на нього психологічно.

Я був дуже злий через пенальті, дуже переживав через те, що знову не забив. Якби я реалізував той удар, це змінило б хід гри. Ми грали добре. Окрім пенальті, у нас були чудові моменти, але воротар здійснив кілька неймовірних сейвів,

– заявив Лео.

Доля дала другий шанс

Попри прикру невдачу з 11-метрової позначки, Мессі не опустив рук. Наприкінці поєдинку капітан аргентинців отримав ще одну нагоду проявити себе й цього разу не схибив, зробивши вирішальний внесок у камбек своєї команди.

За словами футболіста, саме можливість допомогти партнерам після такого невдалого епізоду зробила цей момент особливим.

На щастя, наприкінці в мене з'явився шанс. Це щось особливе – мати можливість допомогти такій команді після того, що сталося,

– сказав Мессі.

Перемога з рахунком 3:2 дозволила збірній Аргентини вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де команда продовжить боротьбу за головний футбольний трофей. Підопічні Скалоні зустрінуться зі Швейцарією.