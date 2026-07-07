Скандал розгорівся після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між Францією та Парагваєм. Обмін різкими заявами між французьким форвардом і парагвайською сенаторкою переріс у публічну політичну суперечку, передає 24 Канал.

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Що вимагає сенаторка від Мбаппе?

Сенаторка Парагваю Селеста Амарілья на своїй сторінці в мережі Х опублікувала відкритого листа, в якому звернулася до нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе. Політикиня заявила, що футболіст має відкликати свої слова та публічно попросити в неї вибачення.

Конфлікт почався після перемоги Франції над Парагваєм (1:0) у плей-оф чемпіонату світу-2026. Після гри Амарілья назвала Мбаппе "зарозумілим камерунцем, який прикидається французом", а також написала, що шкодує, що ніхто не дав йому ляпаса після фінального свистка.

У відповідь француз заявив, що сенаторка є "огидною жінкою, недостойною своєї посади", а також звинуватив її у расизмі.

У своєму новому зверненні Амарілья визнала, що написала перший допис під впливом емоцій та згодом видалила його, оскільки пошкодувала про власні образливі слова.

Сенаторка пригрозила судом

Водночас сенаторка наголосила, що не збирається миритися з висловлюваннями Мбаппе. Вона заявила, що була демократично обрана народом Парагваю та представляє інтереси країни, тому футболіст не має права називати її недостойною чи огидною.

За словами Амарільї, висловлювання форварда є проявом політичного та гендерного насильства щодо жінки. Вона стверджує, що Мбаппе образив її саме через стать, посягнувши на її гідність як жінки та політичної діячки.

Наприкінці листа сенаторка закликала француза відкликати свої слова, поважати французьке громадянство та принести їй вибачення. В іншому разі вона заявила, що розглядає можливість звернення до суду з позовом через гендерне насильство.