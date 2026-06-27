Підготовка збірної Аргентини до заключного матчу групового етапу чемпіонату світу-2026 подарувала зворушливий момент. Наставник чинних чемпіонів світу не лише відповів на запитання про Ліонеля Мессі, а й пояснив, чому зробив виняток із власних правил, передає DSports Argentina.

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Чи зіграє Мессі з Йорданією?

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні підтвердив, що Ліонель Мессі не вийде у стартовому складі на матч третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Йорданії.

Зазвичай аргентинський фахівець не розкриває склад команди до дня гри, однак цього разу зробив виняток. Причиною стало запитання від легендарного аргентинського журналіста Енріке Макаї Маркеса, який працює вже на своєму 18-му чемпіонаті світу поспіль.

Скалоні звернувся до 91-річного репортера зі словами великої поваги, назвавши честю відповідати саме на його запитання. Тренер згадав, що ще під час своєї ігрової кар'єри регулярно дивився його репортажі та вважав журналіста справжнім авторитетом.

Лео розпочне матч на лаві запасних. Але я кажу це лише тому, що саме ви поставили це запитання,

– зазначив наставник аргентинців.

Зворушливий діалог з легендою журналістики

Після відповіді Макайя Маркес подякував тренеру, зізнавшись, що для нього вже велика честь отримати відповідь особисто від Скалоні.

У відповідь наставник Аргентини ще раз наголосив, що журналіст повністю заслужив таку повагу. Водночас він відмовився розкривати інші деталі стартового складу, зазначивши, що команда вже визначена, але офіційно її оголосять лише напередодні поєдинку.

Таким чином, уболівальники вже знають, що Мессі розпочне зустріч із Йорданією на лаві запасних. Чи з'явиться володар восьми "Золотих м'ячів" на полі та скільки ігрового часу отримає, стане відомо вже безпосередньо під час матчу.

Поєдинок Аргентини та Йорданії відбудеться у неділю, 28 червня, о 05:00 за київським часом.