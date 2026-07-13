Підопічні Нестора Лоренцо залишили позаду в групі Португалію, посівше перше місце. Після цього "кавові" впевнено здолали Гану в 1/16 фіналу, повідомляє Fox Sports.
Куди зник Хамінтон Кампас?
Проте на другій стадії плей-оф Колумбія вилетіла від Швейцарії. Ігровий час завершився нульовою нічиєю, після чого європейці тріумфували в серії пенальті.
Серед антигероїв колумбійців був нападник Хамінтон Кампас. В екстратаймах футболіст не реалізував вбивчий момент, пробивши вище воріт після виходу сам на сам.
Цей інцидент спричинив негативну реакцію фанатів на гравця. Кампасу почали надходити погрози в інстаграм. Розлючені вболівальники бажали смерті Хамінтону та його маленькій доньці.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Моя Колумбія, будь ласка, давайте ніколи не забуватимемо про повагу. Ми можемо мати різні погляди або відчувати смуток, але жодні пристрасті не виправдовують ненависть. З дитинства я мріяв захищати кольори Колумбії, представляти мільйони людей та забити гол на чемпіонаті світу. Я можу лише дякувати Богові за те, що він дозволив мені здійснити цю мрію,
– написав Кампас у себе в інстаграм.
Але на цьому історія не завершилась. Повідомляється, що Кампас не сів на літак з Ванкувера до Боготи, куди він мав відправитися разом з партнерами по збірній Хуаном Кінтеро, Хамесом Родрігесом та Давінсоном Санчесом.
Хамінтон так і не повернувся на Батьківщину та взагалі зник безвісти перед посадкою на літак. Ймовірно, гравець перебуває в Канаді чи США, або ж відправився в Аргентину, де грає за клуб Росаріо Сентраль.
Як в Колумбії вбили антигероя ЧС?
Нагадаємо, що подібний епізод в історії збірної Колумбії вже мав місце. На чемпіонаті світу-1994 "кавові" вилетіли з турніру на груповій стадії, пропустивши вперед Румунію, Швейцарію та США.
У матчі проти американців автоголом відзначився центральний захисник Андрес Ескобар. Гравець став об'єктом цькування та погроз у себе на Батьківщині.
Через п'ять днів після вильоту з Мундіалю 27-річного Андреса було застрелено біля одного з нічинх клубів Колумбії. Вбивця запевняв, що зробив це з помсти за автогол на чемпіонаті світу.