Підопічні Нестора Лоренцо залишили позаду в групі Португалію, посівше перше місце. Після цього "кавові" впевнено здолали Гану в 1/16 фіналу, повідомляє Fox Sports.

Куди зник Хамінтон Кампас?

Проте на другій стадії плей-оф Колумбія вилетіла від Швейцарії. Ігровий час завершився нульовою нічиєю, після чого європейці тріумфували в серії пенальті.

Серед антигероїв колумбійців був нападник Хамінтон Кампас. В екстратаймах футболіст не реалізував вбивчий момент, пробивши вище воріт після виходу сам на сам.

Цей інцидент спричинив негативну реакцію фанатів на гравця. Кампасу почали надходити погрози в інстаграм. Розлючені вболівальники бажали смерті Хамінтону та його маленькій доньці.

Моя Колумбія, будь ласка, давайте ніколи не забуватимемо про повагу. Ми можемо мати різні погляди або відчувати смуток, але жодні пристрасті не виправдовують ненависть. З дитинства я мріяв захищати кольори Колумбії, представляти мільйони людей та забити гол на чемпіонаті світу. Я можу лише дякувати Богові за те, що він дозволив мені здійснити цю мрію,

– написав Кампас у себе в інстаграм.

Але на цьому історія не завершилась. Повідомляється, що Кампас не сів на літак з Ванкувера до Боготи, куди він мав відправитися разом з партнерами по збірній Хуаном Кінтеро, Хамесом Родрігесом та Давінсоном Санчесом.

Хамінтон так і не повернувся на Батьківщину та взагалі зник безвісти перед посадкою на літак. Ймовірно, гравець перебуває в Канаді чи США, або ж відправився в Аргентину, де грає за клуб Росаріо Сентраль.

Як в Колумбії вбили антигероя ЧС?

Нагадаємо, що подібний епізод в історії збірної Колумбії вже мав місце. На чемпіонаті світу-1994 "кавові" вилетіли з турніру на груповій стадії, пропустивши вперед Румунію, Швейцарію та США.

У матчі проти американців автоголом відзначився центральний захисник Андрес Ескобар. Гравець став об'єктом цькування та погроз у себе на Батьківщині.

Через п'ять днів після вильоту з Мундіалю 27-річного Андреса було застрелено біля одного з нічинх клубів Колумбії. Вбивця запевняв, що зробив це з помсти за автогол на чемпіонаті світу.