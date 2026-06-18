Збірна Португалії несподівано розписала нічию 1:1 з дебютантом Мундіалю ДР Конго у матчі групового етапу. Після гри найбільше запитань виникло до Роналду, який провів на полі весь поєдинок, пише NY Post.

Дивіться також Не Німеччина: яка країна здобула найбільшу перемогу на чемпіонаті світу

Що сказав тренер Португалії про Роналду?

Після фінального свистка португальські вболівальники та експерти поставили під сумнів рішення Мартінеса залишити Роналду на полі до кінця матчу.

Наставник збірної Португалії категорично відкинув претензії. За його словами, не було жодного сенсу міняти футболіста, коли команді був потрібен гол,

Немає жодного сенсу прибирати з поля найкращого бомбардира світового футболу в матчі, де тобі потрібні голи,

– заявив Мартінес.

Тренер також пояснив, що після швидкого гола його команда втратила інтенсивність, чим дозволила супернику повернутися у гру.

Провальний матч легенди

Утім, виступ самого Роналду лише підживив дискусії. 41-річний нападник не зміг відзначитися результативними діями та не реалізував кілька перспективних моментів.

Португалець став одним із найменш помітних гравців своєї команди, а його гра викликала нову хвилю розмов про те, чи варто й надалі будувати атаку навколо ветерана.

Попри критику, Мартінес продовжує довіряти своєму капітану. Тренер нагадав, що Роналду залишається найкращим бомбардиром в історії міжнародного футболу та має унікальний досвід виступів на найвищому рівні.

Після нічиєї з ДР Конго збірна Португалії ускладнила собі боротьбу за перше місце у групі, а наступні матчі можуть стати визначальними для подальшої долі команди на чемпіонаті світу-2026. Нагадаємо, разом з португальцями та конголезцями у цій групі також Узбекистан та Колумбія. Остання наразі лідирує у квартеті.