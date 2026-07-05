Збірна Португалії продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії. Відкрите тренування команди в Торонто перетворилося на справжнє шоу завдяки прихильникам Кріштіану Роналду, повідомляє журналістка Каміла Гонсалес.

Дивіться також "Ти найкращий": Златан звернувся до 18-річного футболіста після фатального промаху на ЧС-2026

Що придумали фани Роналду?

Інтерес до відкритого заняття португальської збірної виявився настільки великим, що сотні людей зібралися біля тренувального поля задовго до початку сесії.

Однак далеко не всім вдалося зайняти зручні місця. Найвідданіші шанувальники пішли на незвичний крок – вони видерлися на високий, приблизно триметровий сітчастий паркан, аби хоча б краєм ока побачити свого кумира.

Основною причиною такого ажіотажу став саме Кріштіану Роналду. Попри те, що капітан португальської збірної не працював разом із партнерами на полі, вболівальники терпляче чекали на його появу.

Поки команда Роберто Мартінеса проводила заняття, 41-річний форвард виконував індивідуальну програму у тренажерному залі.

Як відреагував футболіст?

Наприкінці тренування Роналду все ж знайшов час для тих, хто так палко прагнув його побачити. Легендарний нападник вийшов до фанатів, підійшов ближче до огорожі та привітав присутніх.

Португалець усміхнувся, помахав рукою та подякував уболівальникам за підтримку. Цей короткий жест викликав бурхливу реакцію натовпу, який відповів оплесками та гучними вигуками.

Португалія продовжує підготовку до одного з найочікуваніших матчів 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Команда Роберто Мартінеса зустрінеться зі збірною Іспанії у Вашингтоні. Поєдинок відбудеться 6 липня, о 22:00 за київським часом.