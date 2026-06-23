В матчі групи K між собою зійдуться претенденти на вихід у плей-оф Колумбія та ДР Конго. Зустріч пройде у мексиканській Гвадалахарі, початок – 24 червня о 05:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як Колумбія повернулась на ЧС?

Обидві команди справили класне враження у першому турі. Колумбійці без проблем повернулись на чемпіонат світу після восьмирічної паузи. У 2022-му "кавові" провалили кваліфікацію.

І в стартовій зустрічі підопічні Нестора Лоренцо на класі переграли новачка чемпіонату світу Узбекистан з рахунком 3:1. Героєм поєдинку став вінгер Баварії Луїс Діас.

Футболіст записав на свій рахунок гол та результативну передачу. Колумбійці завдяки цьому очолили групу К та впритул наблизились до виходу у плей-оф.

Чого чекати від ДР Конго?

Але якщо "кавові" хочуть зазіхнути на першу сходинку, то їм треба перемагати і в другому турі. Суперник ДР Конго номінально буде також в ролі аутсайдера.

Африканці вперше з 1974 року вийшли на Мундіаль, причому тоді країна ще називалась Заїром. Причому на своєму шляху на ЧС-2026 конголезці здолали таких потужних суперників як Нігерія та Камерун.

Орієнтовні склади команд:

Колумбія: Варгас – Муньйос, Лукумі, Санчес, Мохіка – Лерма, Аріас – Пуерта, Хамес Родрігес, Луїс Діас – Луїс Суарес.

ДР Конго: Мпасі – Ван-Біссака, Капуаді, Туанзебе, Мбемба, Масуаку – Мутуссамі, Каємбе, Мукау – Бакамбу, Вісса.

Ба більше, "леопардові" змогли здивувати у першому турі, відібравши очки у Португалії. На гол від Жоау Невеша ДР Конго відповіла точним ударом від своєї головної зірки Йоана Вісси.

Якщо конголезці не програють Колумбії, то матимуть чудові шанси пройти в 1/16 фіналу. В останньому турі проти Узбекистану "леопарди" будуть фаворитами.