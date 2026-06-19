Поки канадські вболівальники святкували розгромну перемогу над Катаром, на полі розгорнулася справжня драма. Момент із травмою Ісмаеля Коне шокував не лише гравців, а й тренерський штаб господарів турніру, повідомляє 24 Канал.

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Який епізод змусив стадіон завмерти?

Поєдинок другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між Канадою та Катаром завершився розгромом азійської команди з рахунком 6:0. Для канадців ця перемога стала першою в історії виступів на Мундіалях.

Втім, головною темою після фінального свистка виявився не рахунок на табло. На 54-й хвилині півзахисник Канади Ісмаель Коне отримав страшну травму після підкату катарця Ассіма Мадібо. Гравець суперників влетів у ногу канадця ззаду, після чого той миттєво впав на газон.

Спочатку арбітр показав Мадібо жовту картку, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вилучив футболіста Катару. Сам Коне залишив поле на ношах, а його ногу зафіксували медики перед терміновою госпіталізацією.

Після матчу головний тренер Канади Джессі Марш розповів, що серйозність ушкодження стала зрозумілою відразу.

Ми всі почули, як тріснула кістка,

– заявив наставник канадців.

Операція та емоційна реакція партнерів

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Коне зламав малогомілкову та великогомілкову кістки у матчі проти Катару. Футболіст не зможе грати майже півроку.

Травма настільки вразила канадську команду, що після епізоду на полі виникла штовханина між футболістами обох збірних. Після фінального свистка напруга не зникла, а емоції продовжували вирувати.

Особливо зворушливим став момент після четвертого гола Канади. Натан Саліба, який замінив травмованого Коне, відзначився забитим м'ячем і відсвяткував його з футболкою партнера по команді. Таким чином він підтримав одноклубника у важкий момент.

Попри історичний успіх та вихід у лідери групи B, канадські футболісти після гри говорили насамперед про здоров'я Коне. Для збірної господарів Мундіалю втрата одного з ключових півзахисників може стати серйозним ударом у вирішальний момент турніру.