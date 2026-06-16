Особливо цікавою обіцяє стати битва за участі Норвегії, яка протистоятиме Іраку. Зустріч відбудеться 17 червня у Бостоні, початок – о 01:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Чи розпочне Норвегія із перемоги?

Обидві команди є рідкими гостями на чемпіонаті світу. Ірак взагалі потрапив на турнір лише вдруге в історії. Вперше це було у далекому 1986-му, коли збірна зазнала трьох поразок від Бельгії, Мексики та Парагваю.

Тепер же на шляху до ЧС іракці подолали довгий шлях із аж 21-го матчу. У підсумку "леви Месопотамії" потрапили у міжконтинентальний плей-оф, де у фіналі вирвали перемогу у Болівії.

Втім на Мундіалі у іракців вкрай мало шансів. Азійці потрапили у "групу смерті", де будь-який забитий гол буде за щастя. Єдиною відомою персоною на ЧС буде вихованець Манчестер Юнайтед Зідан Ікбаль, який нині грає за Утрехт.

Першим суперником Іраку стане збірна Норвегії. Скандинави не бачили чемпіонату світу аж з 1998 року, але до звітного турніру підходять із великими амбіціями.

У кваліфікації підопічні Сольбаккена виграли всі матчі. Ба більше, в обох іграх проти топової Італії норвежці тріумфували з розгромом – 3:0 та 4:1.

Збірна привезла на Мундіаль дуже сильний склад на чолі із незрівнянним Ерлінгом Голандом. Зірці Манчестер Сіті будуть допомагати хавбек Арсенала Мартін Едегор, талант з Лейпцига Антоніо Нуса та головний асистент Боруссії Дортмунд Юліан Рюерсон.

Чимало експертів пророкують Норвегії успішний виступ на ЧС. Проте важка група змушує команду вже у першому матчі грати на перемогу, причому із великим рахунком. Так у скандинавів буде більше шансів потіснити Францію чи Сенегал з перших двох позицій.