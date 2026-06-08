Підготовка іспанців до мундіалю в США, Канаді та Мексиці мало не завершилася серйозною кадровою катастрофою. Один із лідерів команди Родрі опинився на газоні після небезпечного підкату від партнера по збірній Гаві, повідомляє Cadenaser.

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Як усе відбулося?

Інцидент стався під час відкритого тренування збірної Іспанії в американському Чаттанузі. У боротьбі за м'яч Гаві невдало поставив ногу на щиколотку Родрі, через що півзахисник Манчестер Сіті впав на газон і кілька секунд не міг підвестися.

Епізод одразу викликав паніку серед тренерського штабу та партнерів по команді, адже до старту чемпіонату світу залишилися лічені дні. Гаві миттєво кинувся вибачатися перед одноклубником по збірній, а медики поспішили надати допомогу футболісту.

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Для Іспанії все завершилося щасливо

На щастя для чинних чемпіонів Європи, серйозної травми вдалося уникнути. Після огляду Родрі повернувся до занять і навіть завершив тренування, хоча деякий час помітно накульгував.

Іспанські журналісти зазначають, що кадри виглядали значно страшніше, ніж реальні наслідки зіткнення. Тож головний тренер Луїс де ла Фуенте може видихнути з полегшенням, адже Родрі залишається готовим до стартового матчу ЧС-2026 проти Кабо-Верде 15 червня.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2026 збірна Іспанії потрапила до групи Н, де зіграє проти Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Іспанії.