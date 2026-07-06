Збірна Англії видала один із найемоційніших матчів турніру, здолавши господарів чемпіонату світу з рахунком 3:2. Після фінального свистка капітан "трьох левів" не стримував емоцій і приєднався до співу фанатів, передає BBC Sport.

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Як Кейн залишився без голосу?

Після виходу Англії до чвертьфіналу Гаррі Кейн прийшов на післяматчеве інтерв'ю із майже повністю зірваним голосом. Причиною стали не емоції під час гри, а святкування разом з англійськими вболівальниками.

Форвард разом із фанатами виконував культову пісню Wonderwall гурту Oasis, через що практично втратив можливість говорити. Уже на початку розмови журналістка звернула увагу на незвичний стан нападника.

Кейн із посмішкою пояснив, що щойно співав із трибунами, тому його голос майже зник. Попри це, він не відмовився від інтерв'ю та відповів на всі запитання.

Це була божевільна гра. Нам довелося боротися, шукати вихід із ситуації. Я тільки-но співав, тому майже не можу говорити. Але це був особливий вечір. Здавалося, що все було проти нас, але ми знайшли спосіб перемогти,

– сказав капітан англійців.

Кейн висловився про пенальті та підтримку трибун

Під час інтерв'ю Кейн також прокоментував епізод із пенальті, який арбітр призначив після його боротьби у власному штрафному майданчику. Нападник вважає, що спочатку зіграв саме в м'яч.

Мені здалося, що я першим зіграв у м'яч. Просто був такий день. Суддя надто часто ухвалював рішення не на нашу користь. Але зрештою це вже не мало значення,

– зазначив форвард.

На завершення журналістка запитала Кейна, що ця перемога може означати для збірної Англії перед чвертьфіналом проти Норвегії. Відповідь вийшла не менш пам'ятною, ніж усе інтерв'ю.

Погляньте лише на них! Неймовірно. Фантастична підтримка... У мене немає слів. Я навіть говорити не можу,

– сказав Кейн.

Після цього кореспондентка побажала йому відпочити та відновити голос перед наступним матчем.

Матч Норвегія – Англія в 1/4 чемпіонату світу відбудеться у неділю, 12 липня, о 00:00 за Києвом.