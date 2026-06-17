Після 28-річної перерви збірна Норвегії повернулася на Мундіаль із гучної перемоги. Скандинави розгромили Ірак з рахунком 4:1, а головним героєм зустрічі став Ерлінг Голанд, передає 24 Канал.

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Який рекорд встановив Голанд?

Голанд став першим гравцем у складі збірної Норвегії, якому вдалося забити два м'ячі в одному матчі на чемпіонаті світу. Ерлінг продовжив свою результативну серію у складі збірної: 11 матчів поспіль у турнірах під егідами ФІФА та УЄФА форвард вражає ворота суперників.

У матчі з Іраком нападник відкрив рахунок на 29-й хвилині, а перед перервою оформив дубль. Саме ці два м'ячі дозволили Голанду зрівнятися з колишнім капітаном норвежців К'єтілем Рекдалом за кількістю голів на чемпіонатах світу. До цього рекорд належав лише Рекдалу, який забив два м'ячі на Мундіалях, повідомляє VG.

Примітно, що Голанду вистачило лише одного матчу на турнірі, аби повторити історичне досягнення. Вже в наступній грі проти Сенегалу він матиме шанс одноосібно стати найкращим бомбардиром Норвегії в історії чемпіонатів світу.

Дебют мрії для зірки Манчестер Сіті

Для 25-річного форварда це був перший матч на чемпіонатах світу. Голанд підтвердив статус головної зірки норвезької збірної та допоміг команді очолити групу I за різницею м'ячів.

Після гри нападник не приховував радості від успішного старту. А сам Рекдал привітав співвітчизника з повторенням свого досягнення та висловив упевненість, що рекорд невдовзі буде побитий.

Нагадаємо, що Норвегія не грала на чемпіонатах світу з 1998 року. Повернення на світову першість вийшло більш ніж яскравим – із розгромною перемогою та новою історичною віхою для Ерлінга Голанда. За свою національну команду форвард Ман Сіті забив 57 голів у 51 поєдинку – це найкращий показник в історії.

Разом з норвежцями в групі I також Франція та Сенегал.