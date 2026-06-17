Після 28-річної перерви збірна Норвегії повернулася на Мундіаль із гучної перемоги. Скандинави розгромили Ірак з рахунком 4:1, а головним героєм зустрічі став Ерлінг Голанд, передає 24 Канал.
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Який рекорд встановив Голанд?
Голанд став першим гравцем у складі збірної Норвегії, якому вдалося забити два м'ячі в одному матчі на чемпіонаті світу. Ерлінг продовжив свою результативну серію у складі збірної: 11 матчів поспіль у турнірах під егідами ФІФА та УЄФА форвард вражає ворота суперників.
У матчі з Іраком нападник відкрив рахунок на 29-й хвилині, а перед перервою оформив дубль. Саме ці два м'ячі дозволили Голанду зрівнятися з колишнім капітаном норвежців К'єтілем Рекдалом за кількістю голів на чемпіонатах світу. До цього рекорд належав лише Рекдалу, який забив два м'ячі на Мундіалях, повідомляє VG.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Примітно, що Голанду вистачило лише одного матчу на турнірі, аби повторити історичне досягнення. Вже в наступній грі проти Сенегалу він матиме шанс одноосібно стати найкращим бомбардиром Норвегії в історії чемпіонатів світу.
Дебют мрії для зірки Манчестер Сіті
Для 25-річного форварда це був перший матч на чемпіонатах світу. Голанд підтвердив статус головної зірки норвезької збірної та допоміг команді очолити групу I за різницею м'ячів.
Після гри нападник не приховував радості від успішного старту. А сам Рекдал привітав співвітчизника з повторенням свого досягнення та висловив упевненість, що рекорд невдовзі буде побитий.
Нагадаємо, що Норвегія не грала на чемпіонатах світу з 1998 року. Повернення на світову першість вийшло більш ніж яскравим – із розгромною перемогою та новою історичною віхою для Ерлінга Голанда. За свою національну команду форвард Ман Сіті забив 57 голів у 51 поєдинку – це найкращий показник в історії.
Разом з норвежцями в групі I також Франція та Сенегал.