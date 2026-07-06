Дискусія навколо можливого політичного впливу на рішення ФІФА набрала обертів після інформації про контакт із президентом США. Керівник світового футболу вирішив публічно пояснити свою позицію, пише Sky News.

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Що сказав Інфантіно?

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що справді отримав дзвінок від президента США Дональда Трампа під час розгляду справи нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Водночас він наголосив, що подібні контакти є звичною частиною його роботи.

За словами Інфантіно, він регулярно спілкується з главами держав, урядовцями, представниками футбольної спільноти та бізнесу з різних питань, пов'язаних із проведенням чемпіонату світу. Під час розмови з Трампом президент ФІФА пояснив, що дисциплінарна справа перебуває на розгляді незалежних судових органів організації.

Очільник ФІФА підкреслив, що рішення у справі мало ухвалюватися виключно компетентними органами відповідно до встановлених процедур, без будь-якого зовнішнього втручання.

Інфантіно наголосив на незалежності ФІФА

Президент ФІФА також заявив, що завжди поважатиме рішення незалежних органів, навіть якщо вони можуть викликати суперечки чи неоднозначну реакцію. На його думку, саме автономність дисциплінарної та судової системи гарантує чесність міжнародних футбольних турнірів.

Інфантіно додав, що особисте ставлення до конкретного вердикту не має значення, адже ключовими принципами залишаються незалежність інституцій і верховенство права. Саме ці засади, за його словами, забезпечують довіру до ФІФА та захищають репутацію її змагань.

Нагадаємо, скандал виник після рішення ФІФА скасувати одноматчеву дискваліфікацію Фоларіна Балогуна. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що особисто вплинув на міжнародну футбольну організацію у цій справі.