Оприлюднення фінальних списків збірних на чемпіонат світу завжди супроводжується палкими дискусіями та несподіванками. Проте португальська команда змусила весь світ говорити про себе не через гучні трансфери чи тактичні ходи, а через надзвичайно емоційний та зворушливий жест поваги до своєї колишньої зірки, передає 24 Канал.

Чим здивувала Португалія?

Під час офіційного оголошення складу збірної Португалії на ЧС-2026 Роберто Мартінес зазначив, що бере на турнір не 27 виконавців, а 28. Цим додатковим, особливим гравцем став Діогу Жота. Наставник наголосив, що присутність футболіста у команді є не просто символічною, а життєво важливою для духу всього колективу.

Керманич збірної не стримував емоцій, пояснюючи своє рішення журналістам.

Втрата Діогу стала незабутнім і дуже важким моментом для кожного з нас. Але його дух, неймовірна сила та особистий приклад – це і є той самий "+1". Він завжди буде нашим додатковим гравцем на полі та поза ним, – цитує слова іспанського фахівця Reuters.

Що сталося з Діогу Жотою?

Колишній нападник англійського Ліверпуля трагічно загинув у липні 2025 року внаслідок жахливої автомобільної аварії. Спортсмену було лише 28 років.

Разом з Діогу Жотою в машині їхав його молодший брат Андре Сілва. 25-річний родич також був футболістом, він грав за Пенафіел, який виступає у другій лізі Португалії.

Обидва гравці були вихованцями португальського клубу Гондомар. Успішнішою кар'єра була в Діогу Жоти, який став зіркою АПЛ і провів неймовірні останні півтора місяця свого життя.

За час виступів у національній команді талановитий форвард устиг відіграти 49 поєдинків та відзначився 14 забитими м'ячами, ставши невіддільною частиною "європейських бразильців".

Португалія на ЧС-2026: амбіції та розклад матчів

Команда Роберто Мартінеса підходить до турніру в статусі одного з фаворитів, маючи солідний бекграунд. Для португальців це 9-й Мундіаль в історії (і 7-й поспіль, починаючи з 2002 року).

Головні досягнення: 3-тє місце в епоху Ейсебіо (1966) та 4-те місце покоління Фігу й молодого Роналду (2006).

Календар матчів Португалії у групі К: