Головною несподіванкою турніру стала збірна Кабо-Верде. Новачок Мундіалю не програв жодного матчу в основний час, але залишив змагання в 1/16 фіналу, повідомляє odds.

Куди хоче піти Возінья?

Зіркою цієї команди став 40-річний воротар Возінья. Гравець двічі відіграв "на нуль", в тому числі проти Іспанії, а також здійснив сумарно 18 сейвів.

Недивно, що після цього ЧС-2026 до футболіста з Кабо-Верде підвищився інтерес на трансферному ринку. Про це розповів агент гравця Аділсон дос Сантос да Круз.

Ба більше, представник Возіньї переконує, що африканець готовий продовжити свою кар'єру в Росії. Сантос да Круз навіть виписав кілька компліментів на адресу країни-терористки.

Возінья відкритий для можливостей, які відповідають його спортивним амбіціям та особистим цінностям. Росія має сильні футбольні традиції, пристрасних уболівальників та історію виховання чудових воротарів. Ми завжди готові вислухати серйозні спортивні проєкти, а також ігрові чи майбутні тренерські можливості,

– заявив Аділсон.

Де раніше грав Возінья?

Останнім клубом Возіньї був португальский Шавеш, за який він виступав з 2024 року. В минулому сезні футболіст провів 19 матчів, оформивши шість кліншитів.

Популярність кіпера різко зросла після його "сухого" матчу проти Іспанії в першому турі. Кількість підписників на його інстаграм-сторінку зросла зі 150 тисяч аж до 20 мільйонів.

Як Кабо-Верде виступило на ЧС-2026?

Кабо-Верде стало головною сенсацією на ЧС-2026. Команда несподівано кваліфікувалась на турнір, обійшовши у відбірковій групі грізну збірну Камеруну.

На самому турнірі "акули" стартували з нульової нічиєї проти чемпіонів Європи Іспанії, після чого розписали мирову проти Уругваю (2:2). В останньому турі підопічним Бубісти було достатньо не програти Саудівській Аравії, щоб вийти далі з другого місця.

Зрештою в 1/16 фіналу команда дала гідний бій чемпіонам світу Аргентині. Основний час завершився з рахунком 1:1, але "альбіселесте" дотисли суперника в екстратаймах (3:2). В тому матчі гравець африканців Кабрал забив один з найкрасивіших голів на Мундіалі.