Жоден чвертьфінальний матч не дійшов до серії пенальті. Проте у двох парах довелось провести екстратайми, щоб визначити переможця, повідомляє 24 Канал.

У підсумку Франція здолала Марокко та вийшла у півфінал на іспанців, які вибили Бельгію. У свою чергу Англія здолала Норвегію і тепер її наступним опонентом стане Аргентина.

Несподівано, але чвертьфінальні зустрічі видались доволі результативними. У чотирьох матчах було забит 12 голів, тобто в середньому по три за гру. Вашій увазі – п'ятірка найкрасивіших м'ячів 1/4 фіналу.

5. Усман Дембеле (Франція)

Дембеле видав впевнену гру за французів проти Марокко. Усман оформив свій п'ятий м'яч на турнірі після асисту від Мбаппе. Форварду ПСЖ вдався точний удар з-за меж карного майданчика в правий нижній кут. Ясін Буну не встиг нормально зреагувати.

Гол Дембеле марокканцям: дивитися відео на Megogo

4. Джуд Беллінгем (Англія)

Англія змогла переломити хід гри проти Норвегії саме завдяки феєрії Джуда Беллінгема. Хавбек Реала двічі розписався у воротах Нюлана, в тому числі в екстратаймі. А перший м'яч Джуд створив ледь не самотужки, коли після пасу з флангу пройшов по "коридору" між захисниками та залишив їх не при справах.

Як Беллінгем розірвав захист Норвегії: дивитися відео на Megogo

3. Кіліан Мбаппе (Франція)

Мбаппе вже не раз потрапляв у хіт-паради голів на цьому Мундіалі. Цього разу Кіліан знову став головною ударною силою французів, оформивши гол та асист проти Марокко. В першому випадку Олісе віддав хитрий пас на Мбаппе, той на місці хитнув опонента та ефектно пробив під дальню стійку воріт.

Мбаппе забив ефектний м'яч у ворота Марокко: дивитися відео на Megogo

2. Андреас Шельдеруп (Норвегія)

Скандинави відчайдушно чіплялись за путівку у півфінал та навіть першими вийшли вперед в бою проти Англії. Героєм епізоду став 22-річний вінгер Бенфіки Шельдеруп. Гравець збирався подавати з флангу на Голанда, але замість цього перекинув воротаря та по красивій траекторії відправив снаряд у сітку воріт від стійки.

Супергол Шельдерупа англійцям: дивитися відео на Megogo

1. Хуліан Альварес (Аргентина)

Матч проти Швейцарії важко дався Аргентині. Підопічні Скалоні не змогли досягти свого у плей-оф в основний час, але були сильнішими в екстратаймі. Вирішальним став шалений постріл Альвареса з дальньої відстані у "дев'ятку" воріт Кобеля. Цей гол точно претендуватиме на звання найкращого на турнірі.

Як Альварес витягнув Аргентину у півфінал: дивитися відео