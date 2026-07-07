Команда Луїса де ла Фуенте продовжує впевнено крокувати турнірною сіткою ЧС-2026, демонструючи майже бездоганну гру в обороні. Черговий "сухий" матч приніс іспанцям не лише путівку до чвертьфіналу, а й місце в історії світового футболу, передає 24 Канал.

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Який рекорд встановила Іспанія?

Перемога над Португалією з рахунком 1:0 в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 дозволила збірній Іспанії встановити історичний рекорд. Іспанці стали першою командою, яка змогла провести шість поспіль матчів на Мундіалях без жодного пропущеного м'яча.

До цього найкращий показник належав одразу трьом збірним – Іспанії, Італії та Швейцарії. Однак після успіху в матчі проти португальців "Фурія Роха" одноосібно очолила цей рейтинг.

Востаннє Іспанія пропускала гол на чемпіонаті світу ще 1 грудня 2022 року, коли поступилася Японії на груповому етапі турніру в Катарі. Після цього команда не дозволила жодному супернику відзначитися впродовж шести поспіль поєдинків.

Шлях до історичного досягнення

Серія "сухих" матчів розпочалася ще в 1/8 фіналу ЧС-2022, коли основний та додатковий час зустрічі з Марокко завершився без голів. Попри поразку в серії пенальті, цей поєдинок увійшов до статистики як матч без пропущених м'ячів.

На чемпіонаті світу-2026 Іспанія продовжила серію, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), після чого перемогла Саудівську Аравію (4:0), Уругвай (1:0), Австрію (3:0) та Португалію (1:0).

Завдяки мінімальній перемозі над сусідами команда також уперше з 2010 року пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу. Наступний матч іспанці проведуть 10 липня в Інглвуді, де позмагаються зі збірною Бельгії за вихід до півфіналу. Саме на мундіалі-2010 Іспанія востаннє доходила так далеко та зрештою завоювала свій єдиний титул чемпіона світу.