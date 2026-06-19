Помилки в прямому ефірі трапляються навіть найдосвідченішим журналістам. Однак цього разу курйоз на мундіалі коштував коментатору місця на телебаченні та викликав хвилю обговорень серед уболівальників, повідомляє Turkiye Today.

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Як оконфузився коментатор?

Інцидент стався під час поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 між Іраном та Новою Зеландією. Коментатор державного турецького мовника TRT Мурат Екрем Чімен із перших хвилин ефіру почав називати футболістів Ірану новозеландцями, а гравців Нової Зеландії – іранцями.

Найбільше глядачів здивувало те, що помилка тривала не кілька секунд, а близько п'яти хвилин. За цей час у соцмережах почали масово жартувати з коментатора та вимагати пояснень від телеканалу.

Матч завершився результативною нічиєю 2:2, але після фінального свистка головною темою обговорення став не футбол, а робота коментатора.

Мовник відреагував безжально

Керівництво TRT оперативно відреагувало на скандал. Спершу Чімена відсторонили від роботи на чемпіонаті світу, а згодом ухвалили рішення про припинення співпраці з коментатором, який мав понад 30 років досвіду у спортивному мовленні.

У заяві мовника наголосили, що подібна помилка є неприйнятною для телеканалу, який транслює матчі світової першості. Представники TRT також перепросили глядачів за інцидент і пообіцяли провести внутрішню перевірку.