Скандал спалахнув після матчу Німеччина – Кюрасао, коли телекамери зафіксували неоднозначний жест одного з відеоасистентів арбітра. Епізод миттєво розлетівся соцмережами та викликав вимоги усунути суддю від роботи на мундіалі, пише ESPN.

Дивіться також Історичний прецедент: ФІФА перепише футбольні правила заради Дональда Трампа

Чи побачила ФІФА порушення?

Міжнародна федерація футболу офіційно оголосила результати перевірки щодо австралійського VAR-арбітра Шона Еванса. Дисциплінарний комітет вивчив відеозаписи та пояснення самого рефері й дійшов висновку, що доказів навмисної демонстрації расистського або екстремістського символу немає.

Підозри виникли через жест, схожий на перевернутий знак "ОК", який у деяких випадках асоціюють із символікою ультраправих рухів. Після появи кадрів антидискримінаційна організація Fare закликала ФІФА негайно відсторонити арбітра від роботи на чемпіонаті світу.

Втім, розслідування не виявило порушення дисциплінарного кодексу, тому Еванс продовжить працювати на турнірі.

Що сказав сам арбітр?

Сам Шон Еванс пояснив, що рух рукою був ненавмисним. За словами судді, він мав мимовільний нервовий тик і повторював подібні рухи протягом усього матчу, тримаючи в руках ручку.

Арбітр наголосив, що не вкладав у жест жодного прихованого змісту та шкодує, що його дії були сприйняті неоднозначно. Також він підкреслив, що участь у чемпіонаті світу є найбільшою честю в його кар'єрі.

Попри рішення ФІФА, у Fare залишилися незадоволені висновками комітету та продовжують наполягати, що подібні інциденти мають оцінюватися максимально суворо.