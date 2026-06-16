Іранці стартували на мундіалі з результативної нічиєї 2:2, однак після фінального свистка увага була прикута не до гри. Представники азійської збірної виступили з різкою критикою організаторів чемпіонату світу, повідомляє Reuters.

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Чому Іран накинувся на організаторів?

Головний тренер збірної Ірану Амір Галеної не стримував емоцій після матчу з Новою Зеландією. Наставник заявив, що його команда опинилася у значно складніших умовах, ніж будь-який інший учасник чемпіонату світу.

За словами Галеної, через політичну ситуацію та візові обмеження збірна не змогла повноцінно розміститися у США, як більшість команд турніру. Натомість іранці базуються у мексиканській Тіхуані та змушені регулярно перетинати кордон для участі у матчах.

Тренер наголосив, що такі переїзди створюють додаткове фізичне та психологічне навантаження на футболістів. Галеної навіть назвав Іран "найбільш пригнобленою командою" на турнірі та висловив невдоволення тим, що організатори не змогли забезпечити для його підопічних рівні умови підготовки.

Фахівець зазначив, що команда не шукає виправдань результатам, але вважає ситуацію несправедливою, особливо з огляду на масштаб і статус чемпіонату світу.

Нічия з Новою Зеландією лише підлила масла у вогонь

Сам матч також видався непростим для іранців. Команда двічі поступалася в рахунку збірній Нової Зеландії, яка сенсаційно нав'язала боротьбу фавориту.

Героєм новозеландців став Елайджа Джаст, який оформив дубль та був близьким до історичної перемоги своєї команди. Однак Іран щоразу знаходив відповідь на пропущені м'ячі. Результативними ударами відзначилися Рамін Резаеян та Мохаммад Мохеббі.

У підсумку зустріч завершилася бойовою нічиєю 2:2, а після першого туру в групі G усі чотири збірні мають однакову кількість очок. Раніше Бельгія та Єгипет також не змогли визначити сильнішого.