Збірна Ірану готується до дебютного поєдинку мундіалю в атмосфері підвищеної уваги та безпрецедентних заходів безпеки. Втім, цього разу приводом для новин стали не футбольні події, а кримінальний інцидент поблизу розташування команди, пише NST.

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Де виявили мертве тіло?

Моторошну знахідку виявили в Тіхуані, де базується національна команда Ірану під час чемпіонату світу-2026. За даними місцевих медіа, тіло у стані розкладу знаходилося в багажнику покинутого автомобіля, припаркованого неподалік стадіону Estadio Caliente, на якому проводить тренування іранська збірна.

Правоохоронці оперативно оточили район і розпочали слідчі дії. Наразі особу загиблого офіційно не встановлено, а причини смерті з'ясовуються. Повідомляється, що на момент виявлення тіло вже перебувало у значній стадії розкладання.

Навколо збірної Ірану посилили безпеку

Іранська команда й без того перебуває під посиленою охороною через напружену геополітичну ситуацію та підвищені ризики безпеки під час турніру. Раніше біля готелю, де проживають футболісти, вже були помічені патрулі Національної гвардії Мексики.

Поки що жодних ознак того, що виявлене тіло пов'язане зі збірною Ірану або чемпіонатом світу, немає. Водночас інцидент викликав значний резонанс у місцевих та міжнародних ЗМІ через близькість місця знахідки до тренувальної бази учасника мундіалю.

Свій перший матч на ЧС-2026 збірна Ірану проведе 15 червня проти Нової Зеландії. Перед стартом турніру команда вже зіткнулася з низкою організаційних проблем, зокрема через візові обмеження та перенесення базового табору з Аризони до мексиканської Тіхуани.