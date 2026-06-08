Перед стартом головного футбольного турніру чотириріччя питання безпеки у країнах-господарках постало вкрай актуально. Днями поблизу тренувального табору збірної Англії відбулася стрілянина, пише The Athletic.

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Що відомо про постраждалих?

Кривавий інцидент трапився у місті Канзас-Сіті (штат Міссурі), де під час прийдешнього Мундіалю базуватиметься національна команда Англії. Невідомі відкрили вогонь поруч із тренувальним комплексом, де невдовзі займатимуться зірки світового футболу.

Коли на місце події прибули перші екіпажі поліції, вони застали величезне скупчення людей, які в паніці почали розходитися. Наразі офіційно підтверджено інформацію про 9 постраждалих.

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Безпосередньо на місці по медичну допомогу до правоохоронців звернулися три жінки, а ще шістьох поранених згодом доправили до місцевих лікарень. На щастя, загрози для життя жодного з потерпілих немає.

Посилений контроль та підготовка "трьох левів" до Мундіалю

Місцева поліція оперативно взяла під контроль територію навколо табору англійців та продовжує ретельне патрулювання зони інциденту. Слідчі намагаються встановити мотиви стрільців та затримати підозрюваних, адже до старту офіційних матчів залишаються лічені дні.

Сама збірна Англії наразі завершує останні приготування до турніру. Напередодні підопічні Гарета Саутгейта у товариському поєдинку мінімально здолали Нову Зеландію (1:0) завдяки точному удару капітана Гаррі Кейна.

Нагадаємо, що фінальна частина ЧС-2026 стартує вже 11 червня на полях США, Канади та Мексики. На груповому етапі англійці протистоятимуть Хорватії, Гані та Панамі.