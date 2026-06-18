Напередодні поєдинку між збірними Аргентини та Алжиру американське місто Канзас-Сіті здригнулося від хвилі насильства із застосуванням вогнепальної зброї. Один із таких збройних інцидентів ледь не завершився трагедією для вболівальників, які поспішали на гру своїх улюбленців, повідомляє The New York Times.

Дивіться також ФІФА винесла вердикт після расистського скандалу на ЧС-2026

Що відомо про інцидент?

Американські правоохоронці зафіксували щонайменше п'ять випадків стрілянини в різних районах міста незадовго до стартового свистка. Внаслідок цих нападів одна людина загинула, а ще четверо зазнали поранень різного ступеня важкості. Серед постраждалих опинився і водій таксі (за іншими даними – сервісу Uber), який саме віз групу аргентинських фанатів на довгоочікувану гру.

Кулі пробили кузов автомобіля, поранивши керманича, проте самі іноземні туристи дивом залишилися неушкодженими. Поліцейські, які оперативно прибули на місце події, надали першу допомогу водію та вирішили не позбавляти шокованих уболівальників свята, доставивши їх на "Канзас-Сіті Стедіум" на патрульних машинах.

Безпекові виклики мундіалю

Цей інцидент посилив занепокоєння щодо безпеки на ЧС-2026, адже подібні випадки фіксувалися й в інших містах-господарях турніру. Попри переляк дорогою на стадіон, аргентинські фанати все ж змогли побачити впевнену перемогу своєї команди над Алжиром із рахунком 3:0 та хет-триком легендарного Ліонеля Мессі.

Наразі місцева поліція Канзас-Сіті проводить масштабну операцію та розшукує зловмисника, який відкрив вогонь по автівці. Безпекові заходи навколо стадіону та в місцях скупчення фанатів були терміново посилені.