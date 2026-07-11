В останньому чвертьфінальному поєдинку зіграють чинні чемпіони світу аргентинці, які поміряються силами зі Швейцарією. Зустріч пройде в Канзасі, початок – 12 липня о 04:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як Мессі тягне Аргентину?

Аргентина викликає у фанатів доволі контраверсійні емоції на цьому чемпіонаті світу. Підопічні Ліонеля Скалоні впевнено виграли групу, взявши максимум очок проти Алжиру, Австрії та Йорданії.

Після цього у "альбіселесте" виникли проблеми на стадії плей-оф. Мессі і компанія лише в екстратаймах здолали новачка Мундіалю Кабо-Верде. А в 1/8 фіналу Аргентині довелось відіграватися з 0:2 проти Єгипту.

У підсумку чемпіони світу забили тричі за останні 10-15 хвилин та залишили "фараонів" за бортом Мундіалю. Головною ударною силою команди Скалоні залишається Ліонель Мессі, який забиває у кожній зустрічі.

Аргентинець вже очолив бомбардирський рейтинг в історії чемпіонатів світу. Що ж стосується звітного турніру, то тут Лео поки ділить перше місце із Кіліаном Мбаппе. У обох по 8 точних ударів.

Що демонструє Швейцарія?

Вирватися вперед Мессі зможе у грі проти Швейцарії. Підопічні Мурата Якіна стартували із несподіваної нічиєї проти Катару, але після цього комфортно перемагали Боснію і Герцеговину, Канаду та Алжир.

Зрештою в 1/8 фіналу "нейтрали" провели рівну зустріч із Колумбією та обіграли "кавових" по пенальті. Тепер же на Швейцарію очікує найважче випробування на цьому турнірі.

Орієнтовні склади команд:

Аргентина: Еміліано Мартінес – Моліна, Лісандро Мартінес, Ромеро, Тальяфіко – Макаллістер, Паредес, Фернандес, Де Пауль – Мессі, Лаутаро Мартінес.

Швейцарія: Кобель – Закарія, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Джака, Фройлер – Ндоє, Рідер, Варгас – Емболо.

Окрім кадрової переваги у "альбіселесте", європейська команда підходить до зустрічі із відчутними втратами. Не встиг відновитися вінгер Фрайбурга Йоган Манзамбі.

На цьому турнірі гравець вже оформив три голи та два асисти. Крім того, поза грою залишається опорник Ебішер, а вінгер Варгас лише нещодавно оговтався від пошкодження. У свою чергу Аргентина не має кадрових втрат.