Футболісти турецької збірної втратили шанси на вихід до плей-оф вже після другого туру групового етапу. Поразка від Парагваю стала вироком для команди, яка вважалася одним із претендентів на вихід із групи, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Гюлер?

Одним із перших на невдалий виступ команди відреагував півзахисник мадридського Реала та збірної Туреччини Арда Гюлер. Футболіст не приховував розчарування результатом і визнав, що команда не виправдала очікувань уболівальників, пише Fanatik.

За словами Гюлера, турецькі гравці представляють сильні європейські клуби, однак не змогли продемонструвати свій рівень на світовій першості. Він нагадав, що збірна пропустила швидкий гол у матчі з Парагваєм, після чого так і не змогла переломити хід зустрічі.

Нам дуже шкода. Нам соромно. Ми просимо вибачення у всього нашого народу,

– заявив футболіст.

Також Гюлер пообіцяв зробити все можливе, щоб у майбутньому турецькі вболівальники забули цей невдалий чемпіонат світу та знову пишалися національною командою.

Чалханоглу попросив підтримати молоде покоління

Капітан збірної Туреччини Хакан Чалханоглу також звернувся до фанатів після болісного вильоту. Досвідчений хавбек наголосив, що команда віддала всі сили, але фортуна цього разу була не на її боці.

За словами футболіста, турки створювали моменти, однак не реалізовували їх. Натомість суперник скористався своїм шансом і здобув перемогу фактично після одного влучного удару.

Чалханоглу теж попросив вибачення у вболівальників та закликав не втрачати віру в команду. Півзахисник особливо відзначив молодих гравців збірної, які лише починають свій шлях на міжнародному рівні.

У нас молода команда. Попереду ще багато турнірів. Можливо, це мій останній турнір, але я прошу підтримувати наших молодих футболістів,

– сказав Чалханоглу.

Нагадаємо, після двох турів Туреччина не набрала жодного очка та достроково втратила шанси на вихід до 1/16 ЧС-2026. Навіть результат заключного матчу проти США вже не вплине на турнірну долю команди.