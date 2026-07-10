Перед цим "три леви" у напруженому матчі перемогли збірну-господарку Мексику (3:2). Тепер же Англії доведеться протистояти грізній Норвегії, повідомляє Sky Sports.

Кого втратила Англія?

На жаль для фанатів британців, команда Тухеля підходить до зустрічі не в оптимальному складі. Все ніяк не може відновитися від травми задньої поверхні стегна Ріс Джеймс.

Тепер же стало відомо про дві нові потенційні втрати. Основний опорник Деклан Райс підхопив кишковий вірус та був ізольований від команди. Його участь у зустрічі є малоймовірною.

Крім того, пошкодження отримав і центральний захисник Марк Гуехі. Футболіст Манчестер Сіті потягнув задню поверхню стегна у матчі проти Мексики і тепер під питанням на бій із норвежцями.

Тухель сподівається, що Гуехі встигне відновитися. Якщо ж Марк буде недоступним, то в парі із Консою має вийти гравець Ньюкасла Ден Берн. Крім того, через дискваліфікацію після червоної картки не зможе зіграти універсальний захисник Джаррелл Кванса.

У свою чергу замість Райса в центрі поля можуть вийти Стоунз або Мейну. Матч Норвегія – Англія відбудеться в Маямі в ніч проти неділі, 12 липня. Початок – о 00:00 за київським часом.

Як Англія грає на ЧС-2026?

Нагадаємо, що Англія виграла свою групу, набравши сім очок у поєдинках проти Хорватії, Гани та Панами. Після цього в плей-оф "три леви" пройшли ДР Конго (2:1) та Мексику (3:2).

В разі перемоги над Норвегією англійці зіграють у півфіналі проти Аргентини або Хорватії. До слова, найкращим результатом британської команди на Мундіалях залишається перше місце у 1966 році.