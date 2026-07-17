Футбольний чемпіонат світу об'єднав навіть тих, хто перебуває за ґратами. У Нью-Йорку матч Англія – Аргентина став частиною спеціальної програми заохочення для засуджених, пише AP.

Перегляд матчу став винагородою для ув'язнених

У тюремному комплексі Райкерс-Айленд понад сотня ув'язнених отримала можливість разом переглянути півфінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Аргентини. Така нагорода стала заохоченням за зразкову поведінку.

Для перегляду у спортивному залі встановили великий проєкційний екран. Ув'язнені не лише дивилися футбол, а й отримали незвичне частування. Кейтерингова компанія приготувала для них салат, лосось, пасту пенне з соусом, курку по-пармськи та напої.

Перед початком зустрічі до в'язнів ненадовго приєднався мер Нью-Йорка Зохран Мамдані. Він поспілкувався з ними про перебіг турніру, а коли один із засуджених припустив, що Аргентина переможе Англію та зіграє у фіналі з Іспанією, мер відповів: "Ніколи не знаєш напевно".

Як Мер Нью-Йорка дивився матч чемпіонату світу з в'язнями у тюрмі (відео)

На Райкерс-Айленді вже провели близько 90 футбольних переглядів

За словами Мамдані, чемпіонат світу став особливою подією для всього Нью-Йорка.

Чемпіонат світу став чарівною подією для всього міста. Ці люди – жителі Нью-Йорка, і вони залишаться жителями Нью-Йорка після звільнення з Райкерс-Айленда,

– зазначив мер.

Від початку Мундіалю у тюремному комплексі організували вже близько 90 колективних переглядів матчів. У них взяли участь приблизно 4500 із 6600 ув'язнених.

Керівник Департаменту виправних установ Нью-Йорка Стенлі Річард заявив, що подібні ініціативи позитивно впливають на безпеку в установі та допомагають підтримувати порядок. Він наголосив, що такі заходи демонструють повагу до людської гідності навіть щодо людей, які відбувають покарання.

Райкерс-Айленд є одним із найбільших тюремних комплексів у світі. Він розташований на острові між Квінсом і Бронксом та розрахований приблизно на сім тисяч ув'язнених.