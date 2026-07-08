Для хорватського футболу завершується одна з найуспішніших сторінок в історії. Саме під керівництвом Даліча команда здобула свої найбільші досягнення на міжнародній арені, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про рішення Даліча?

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч офіційно залишив свою посаду після завершення виступу команди на чемпіонаті світу-2026.

На Мундіалі хорвати не змогли пройти до 1/8 фіналу, поступившись Португалії з рахунком 1:2 вже на стадії 1/16. Незабаром після цього Хорватський футбольний союз на своєму сайті написав про завершення співпраці з 59-річним фахівцем.

За інформацією організації, Даліч особисто повідомив президента федерації Маріяна Кустича про своє рішення під час зустрічі в штаб-квартирі Хорватського футбольного союзу. Таким чином наставник поставив крапку в дев'ятирічній історії роботи з національною командою.

Найуспішніший тренер в історії Хорватії

Златко Даліч очолив збірну Хорватії у 2017 році та швидко став творцем найяскравіших успіхів команди. Уже на чемпіонаті світу-2018 його підопічні сенсаційно дісталися фіналу, де здобули срібні нагороди.

Через чотири роки хорвати знову опинилися серед найкращих, виборовши бронзові медалі чемпіонату світу-2022. Ще одним вагомим досягненням став вихід до фіналу Ліги націй-2023, де збірна також здобула срібло.

Окрім медалей, Даліч успішно вивів Хорватію на чемпіонати Європи 2020 та 2024 років, а також забезпечив команді путівку на чемпіонат світу-2026.

У заяві Хорватського футбольного союзу наголосили, що Даліч залишає свою посаду як найуспішніший головний тренер в історії національної збірної та рекордсмен за тривалістю роботи з командою. Його спадщина включає найкращі результати хорватського футболу на світовій арені, а ім'я назавжди залишиться серед найвидатніших наставників країни.