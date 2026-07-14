Після завершення чемпіонату світу-2026 у сенегальському футболі спалахнув незвичний скандал. Керівництво федерації визнало серйозну кадрову помилку, яка могла вплинути на атмосферу всередині національної команди, пише Emedia.

Що відомо про лікаря збірної Сенегалу?

Президент Федерації футболу Сенегалу Абдулайє Фаль повідомив, що штатний лікар національної збірної не мав профільної спеціалізації для роботи з професійними футболістами. За його словами, доктор Федіор є гінекологом за освітою, а про це він дізнався лише згодом.

Фаль визнав, що ця інформація стала для нього неприємною несподіванкою. Крім того, керівник федерації зазначив, що футболісти не відчували достатньої довіри до медика, через що неохоче зверталися до нього за допомогою.

У нашого штатного лікаря немає відповідної спеціалізації, щоб супроводжувати наших гравців. Доктор Федіор за фахом гінеколог, я дізнався про це занадто пізно. Судячи з відгуків, які я отримав, футболісти недостатньо довіряли йому, щоб регулярно з ним працювати,

– заявив Абдулайє Фаль.

У федерації вже готують зміни

Очільник сенегальського футболу наголосив, що здоров'я гравців має бути головним пріоритетом для національної команди. Саме тому федерація планує знайти перевіреного спортивного лікаря, який матиме відповідний досвід роботи з професійними футболістами та користуватиметься довірою колективу.

Скандальне зізнання пролунало вже після завершення виступу Сенегалу на чемпіонаті світу-2026. Африканська збірна припинила боротьбу на стадії 1/16 фіналу, драматично поступившись Бельгії з рахунком 2:3.

Чи вплинула ситуація з медичним штабом на результати команди, у федерації не стверджують.