Підсумковий матч за бронзові нагороди чемпіонату світу-2026 став справжнім шоком для французьких уболівальників. Поразка від Англії увійшла в історію збірної як одна з найболючіших за понад століття, повідомляє Stats Foot.

Історичний антирекорд Франції

У матчі за третє місце чемпіонату світу-2026 збірна Франції поступилася Англії з рахунком 4:6. Попри чотири забиті м'ячі, оборона "триколірних" провалила зустріч, дозволивши супернику шість разів відзначитися.

Ця поразка стала історичною з неприємної причини. Востаннє Франція пропускала щонайменше шість голів в офіційному матчі ще у 1908 році на Олімпійських іграх. Тоді французи зазнали нищівного розгрому від Данії з рахунком 1:17 – ця зустріч і досі залишається найгіршою в історії національної команди.

Таким чином, матч проти Англії став лише другим випадком за 118 років, коли французька збірна пропустила шість або більше м'ячів в офіційній грі.

Неофіційний антирекорд тримався з 1960 року

Якщо ж враховувати товариські матчі, то останній подібний провал Франції стався ще у жовтні 1960 року. Тоді команда програла збірній Швейцарії з рахунком 2:6.

Відтоді французи пережили чимало успішних етапів своєї історії, двічі ставали чемпіонами світу та регулярно боролися за найвищі місця на великих турнірах. Саме тому шість пропущених м'ячів у поєдинку за бронзу Мундіалю стали справжньою несподіванкою.

Нагадаємо, матч проти Англії був останнім на посаді головного тренера збірної Франції для Дідьє Дешама. Його наступником стане Зінедін Зідан.