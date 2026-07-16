Збірна Англії зупинилася за крок до фіналу чемпіонату світу-2026, поступившись Аргентині з рахунком 1:2. Тепер команда Томаса Тухеля зустрінеться з Францією у поєдинку за бронзові нагороди турніру, повідомляє 24 Канал.

Тухель відверто висловився про матч за бронзу

Головний тренер англійської збірної Томас Тухель чесно визнав, що його команда не має особливого бажання виходити на матч за третє місце. За словами німецького фахівця, аналогічні настрої панують і в таборі французів, адже обидві збірні мріяли зіграти у фіналі.

Ми вимагаємо від себе максимуму – така природа людей, які борються за найвищі цілі. Це змінює сприйняття майбутньої гри. Ніхто з наших футболістів, так само як і ніхто з французів, не хоче грати в цьому матчі. Вони хочуть грати у фіналі,

– сказав Тухель.

Наставник підкреслив, що збірна Англії віддала всі сили заради виходу до вирішального поєдинку Мундіалю, однак не змогла впоратися з Аргентиною.

Англія готується до останнього матчу на турнірі

Попри розчарування після півфіналу, Тухель запевнив, що його команда професійно підійде до підготовки до гри за бронзу. Він також звернув увагу на те, що англійці матимуть на день менше для відновлення, ніж французька збірна.

Ми віддали всі сили, щоб потрапити до фіналу. Усі грають, щоб виграти чемпіонат світу, але сталося так, як сталося. Так, у нас на день менше на відновлення, ніж у Франції, але ми, безумовно, підготуємося до цього матчу професійно,

– зазначив наставник.

Матч за третє місце чемпіонату світу-2026 між Англією та Францією стане можливістю для обох команд завершити турнір на позитивній ноті.

Поєдинок відбудеться у неділю, 19 липня, о 00:00 за київським часом.