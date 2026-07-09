Виліт бразильців із Мундіалю від Норвегії став останнім матчем Неймара у футболці національної команди. Після цього з'явилися подробиці про його внутрішні переживання та ставлення до власної кар'єри, пише UOL.

Чому страждав Неймар?

Неймар поставив крапку у виступах за збірну Бразилії після чемпіонату світу-2026. За інформацією бразильського видання, ще до старту турніру люди з найближчого оточення форварда помітили, що він емоційно виснажився та втратив колишнє задоволення від футболу.

Однією з головних причин такого стану називають постійне відчуття недооціненості. Повідомляється, що нападник неодноразово розповідав друзям про те, що за 15 років виступів у складі збірної так і не отримав належного визнання своїх досягнень.

Окремо Неймара пригнічували непрості взаємини із пресою. Саме постійна критика та увага до скандалів, а не спортивних успіхів, могли вплинути на його психологічний стан і бажання продовжувати кар'єру на найвищому рівні.

Незабаром Неймар може завершити кар'єру

Після завершення міжнародної кар'єри майбутнє футболіста на клубному рівні також залишається відкритим. Чинний контракт Неймара із Сантосом діє до 31 грудня 2026 року.

За даними бразильських інсайдерів, люди з оточення Неймара не відкидають сценарію, за якого форвард може оголосити про повне завершення професійної кар'єри після закінчення угоди. Остаточного рішення він поки не ухвалив, однак така можливість уже серйозно розглядається.

Попри непросте завершення виступів за національну команду, Неймар назавжди залишиться одним із найвидатніших футболістів в історії Бразилії. За збірну він провів 130 матчів, у яких забив 80 голів і віддав 58 результативних передач, ставши найкращим бомбардиром в історії "селесао".