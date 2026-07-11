Після виходу Аргентини до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 тема суддівства знову опинилася в центрі уваги. Напередодні матчу проти Швейцарії Скалоні висловився про роль арбітрів, VAR і ставлення до його команди, пише Tyc Sports.

Що відповів Скалоні на закиди про допомогу Аргентині?

Після перемоги над Єгиптом з рахунком 3:2 в 1/8 фіналу чемпіонату світу наставника аргентинської збірної запитали, чи отримує його команда прихильність від арбітрів.

Ліонель Скалоні заявив, що подібні розмови супроводжують Аргентину вже багато десятиліть. За його словами, ще після тріумфу на Мундіалі 1986 року лунали твердження про нібито особливе ставлення суддів до команди.

Втім, тренер не заперечує, що використовує такі заяви як додаткову мотивацію для своїх футболістів.

Ми показуємо гравцям, що є люди, які не хочуть, аби Аргентина перемогла. Це нормально, адже так само є ті, хто не хоче успіху інших збірних. Ми використовуємо це, щоб команда грала ще краще,

– наголосив Скалоні.

Що сказав тренер про VAR?

Окремо наставник "альбіселесте" висловився про сучасну систему відеоповторів, яка, на його думку, практично виключає можливість навмисної допомоги одній із команд.

Скалоні пояснив, що за наявності VAR більшість ключових епізодів можна перевірити повторно, тому простору для подвійного трактування майже не залишається.

Як приклад він навів момент із захисником Лісандро Мартінесом, наголосивши, що якщо гравцеві наступили на ногу, то це фол незалежно від сили контакту.

На думку аргентинського наставника, у сучасному футболі, де використовуються численні технології, говорити про системну допомогу арбітрів будь-якій команді вже неможливо. Саме тому він вважає звинувачення на адресу Аргентини безпідставними напередодні чвертьфінального поєдинку зі Швейцарією.

Нагадаємо, цей матч відбудеться 12 липня, о 04:00 за київським часом.