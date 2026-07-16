Після фінального свистка Мессі не приховував своїх емоцій ні на полі, ні в соціальних мережах. Збірна Аргентини вдруге поспіль пробилася до фіналу Мундіалю, здолавши принципового суперника, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Мессі

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі опублікував допис у своєму інстаграмі після перемоги над Англією з рахунком 2:1 у півфіналі чемпіонату світу-2026.

У своєму зверненні капітан аргентинців подякував усім, хто підтримував команду на шляху до фіналу.

У фіналі! Ми знову віддали всі сили, щоб провести ще один чудовий матч. Велике спасибі всім, хто вірив у цю команду!Аргентино, вперед, carajo!,

– написав Лео.

Останнє слово є поширеним іспанським емоційним вигуком, який залежно від контексту можна перекласти як "чорт забирай", "до біса" або більш грубими лайливими відповідниками. У цьому випадку Мессі використав його, щоб підкреслити радість і напругу після важкої перемоги.

Аргентина зіграє у другому поспіль фіналі

Півфінал проти Англії став одним із найемоційніших матчів турніру. Аргентинці здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вдруге поспіль вийшли до фіналу чемпіонату світу.

Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій: він опустився на коліна в центрі поля та кілька разів стиснув кулаки, святкуючи успіх своєї команди. Уже згодом 39-річний нападник звернувся до мільйонів уболівальників через соціальні мережі.

Тепер збірна Аргентини матиме шанс захистити титул чемпіона світу та здобути другий поспіль трофей. У фіналі команда Ліонеля Мессі зустрінеться зі збірною Іспанії, яка раніше здолала Францію та першою гарантувала собі місце у вирішальному матчі турніру.