Поєдинок між Аргентиною та Швейцарією запам'ятався не лише виходом "альбіселесте" до півфіналу. У центрі уваги опинився Ліонель Мессі, який висловив претензії головному арбітру зустрічі, передає TyC Sports.

Що обурило Мессі?

Інцидент стався наприкінці першого тайму чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026, у якому збірна Аргентини здолала Швейцарію з рахунком 3:1.

Перед виконанням небезпечного штрафного удару португальський арбітр Жоау Педру Піньєйру попросив Ліонеля Мессі відійти на необхідну відстань. Втім, не саме прохання, а тон і жести рефері викликали невдоволення капітана аргентинської збірної.

За інформацією аргентинських ЗМІ, Мессі одразу відповів судді: "Говоріть зі мною нормально". Після виконання стандарту футболіст знову підійшов до арбітра, цього разу вже спокійно, тримаючи руки за спиною.

Що сказав капітан Аргентини?

Мессі звернувся до Піньєйру із вимогою проявляти більше поваги під час спілкування.

Говоріть зі мною пристойно. Не проявляйте до мене неповагу. Я з вами нормально розмовляю,

– сказав восьмиразовий володар "Золотого м'яча".

Попри емоційний діалог, ситуація не переросла у конфлікт. Арбітр не став карати аргентинця дисциплінарними санкціями, а гра продовжилася без додаткових пауз.

Сам матч завершився перемогою в екстра-таймі збірної Аргентини з рахунком 3:1, що дозволило команді Ліонеля Скалоні пробитися до півфіналу чемпіонату світу-2026.

Найкращим гравцем зустрічі визнали Хуліана Альвареса, який забив вирішальний гол наприкінці зустрічі ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика.