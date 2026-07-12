Поєдинок між Аргентиною та Швейцарією запам'ятався не лише виходом "альбіселесте" до півфіналу. У центрі уваги опинився Ліонель Мессі, який висловив претензії головному арбітру зустрічі, передає TyC Sports.
Що обурило Мессі?
Інцидент стався наприкінці першого тайму чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026, у якому збірна Аргентини здолала Швейцарію з рахунком 3:1.
Перед виконанням небезпечного штрафного удару португальський арбітр Жоау Педру Піньєйру попросив Ліонеля Мессі відійти на необхідну відстань. Втім, не саме прохання, а тон і жести рефері викликали невдоволення капітана аргентинської збірної.
За інформацією аргентинських ЗМІ, Мессі одразу відповів судді: "Говоріть зі мною нормально". Після виконання стандарту футболіст знову підійшов до арбітра, цього разу вже спокійно, тримаючи руки за спиною.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Що сказав капітан Аргентини?
Мессі звернувся до Піньєйру із вимогою проявляти більше поваги під час спілкування.
Говоріть зі мною пристойно. Не проявляйте до мене неповагу. Я з вами нормально розмовляю,
– сказав восьмиразовий володар "Золотого м'яча".
Попри емоційний діалог, ситуація не переросла у конфлікт. Арбітр не став карати аргентинця дисциплінарними санкціями, а гра продовжилася без додаткових пауз.
Сам матч завершився перемогою в екстра-таймі збірної Аргентини з рахунком 3:1, що дозволило команді Ліонеля Скалоні пробитися до півфіналу чемпіонату світу-2026.
Найкращим гравцем зустрічі визнали Хуліана Альвареса, який забив вирішальний гол наприкінці зустрічі ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика.