Ексфорвард збірної Франції переконаний, що 41-річний нападник не отримав від команди тієї підтримки, на яку міг розраховувати. На його думку, проблема полягала не лише у грі ветерана, а й у діях усієї португальської збірної, передає After Foot RMC.

Чому португальці ігнорували Роналду?

Колишній нападник збірної Франції Юрій Джоркаєфф розкритикував гру Португалії на чемпіонаті світу-2026 та став на захист Кріштіану Роналду.

Чемпіон світу-1998 вважає несправедливою хвилю критики на адресу 41-річного форварда. За словами Джоркаєффа, якщо команда вирішила довірити місце Роналду, то мала будувати гру навколо його сильних якостей.

Якщо ви берете Роналду, то команда має грати на нього. А цього, на мою думку, зовсім не було. Було відчуття, що власна команда його бойкотувала. Йому не віддавали передач, не створювали для нього найкращих умов. Ми знаємо Кріштіану – він завжди грає в одному стилі. Чого ви чекали, що він раптом зміниться? Або не беріть його до складу, або не випускайте на поле. Але якщо вже випускаєте, то маєте зробити так, щоб команда грала на Кріштіану,

– заявив Джоркаєфф.

Відсутність лідера

Француз також залишився незадоволеним тим, як поводилися інші лідери португальської збірної. На його думку, відповідальність за результат несправедливо переклали виключно на Кріштіану.

Джоркаєфф наголосив, що такі футболісти, як Вітінья та інші зірки команди, мали частіше брати ініціативу на себе, а не чекати вирішальних дій від ветерана.

Мені не сподобалося в цій збірній Португалії, попри весь її талант, те, що всі переклали відповідальність на Кріштіану. У якийсь момент Вітінья, інші гравці – усі повинні брати на себе відповідальність. Не можна весь час чекати, що лише Кріштіану все зробить. Не він один затінює всіх інших – решта також мають проявляти себе,

– підсумував француз.

Нагадаємо, збірна Португалії завершила виступи на чемпіонаті світу-2026 вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії з рахунком 0:1. Для Кріштіану Роналду цей Мундіаль став останнім у кар'єрі: за всю історію виступів на чемпіонатах світу він провів 27 матчів, забив 11 голів і віддав дві результативні передачі.