Дипломатичний скандал спалахнув після коментарів аргентинської посадовиці, які у Франції розцінили як расистські. Париж не лише засудив заяви Касадо, а й запровадив щодо неї офіційні обмеження, пише Clarin.

Чому Франція оголосила чиновницю персоною нон грата?

Посольство Франції в Аргентині оголосило віцегубернаторку провінції Мендоса Ебе Касадо персоною нон грата після її висловлювань на адресу збірної Франції.

Раніше посадовиця назвала французьку команду "невихованою африканською збірною", а також заявила, що не переносить лідера команди Кіліана Мбаппе. Її слова викликали широкий резонанс і жорстку реакцію французької сторони.

Касадо не зможе відвідувати посольство Франції та брати участь у будь-яких заходах за участю французьких дипломатів, доки не відкличе свої заяви.

Окрім цього, дипломатичні джерела повідомили, що жоден представник Франції не братиме участі у зустрічах з урядом провінції Мендоса, якщо на них буде присутня Ебе Касадо.

Посол Франції назвав висловлювання чиновниці расизмом

Посол Франції в Аргентині Ромен Надаль публічно засудив слова аргентинської чиновниці, наголосивши, що подібним заявам немає місця у відносинах між двома країнами.

Расизм – це не думка, а злочин. Расизму немає місця у франко-аргентинській співпраці,

– заявив дипломат.

Водночас рішення про оголошення Касадо персоною нон грата не означає заборону на її в'їзд до Франції. Йдеться лише про дипломатичні обмеження та припинення офіційних контактів із французькою стороною.

Сама Ебе Касадо відкидала звинувачення у расизмі. За її словами, вона не вважає свій коментар образливим.

Якщо хтось сприймає його як расистський, значить, він вважає африканців неповноцінними. Я так не вважаю, – заявила віцегубернаторка.

Попри це, французька сторона залишила свою позицію незмінною, підкресливши, що подібні висловлювання є неприйнятними незалежно від пояснень їхнього автора.

Нагадаємо, раніше Кіліан Мбаппе вже опинявся в центрі расистського скандалу через висловлювання парагвайської сенаторки.