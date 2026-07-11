Капітан збірної Англії пригадав незвичний епізод, який стався ще близько півтора року тому під час його перебування у США. Футболіст розповів, як отримав запрошення від Дональда Трампа та що найбільше запам'яталося після спільної гри, передає The Athletic.

Що розповів Кейн про гру в гольф із Трампом?

Нападник мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн підтвердив слова Дональда Трампа про їхню спільну гру в гольф. За словами футболіста, зустріч відбулася приблизно 18 місяців тому, коли він перебував у Палм-Біч.

Кейн зізнався, що не очікував отримати таке запрошення, однак не став відмовлятися від можливості провести час із президентом США.

Я зіграв добре, якщо чесно. Ми грали приблизно 18 місяців тому. Він запросив мене, коли я був у Палм-Біч. Коли президент запрошує тебе кудись... Це був досить незвичний досвід – зустрітися з ним і пограти в гольф,

– розповів англієць.

Форвард оцінив майстерність президента США

Окремо Кейн відзначив рівень гри Дональда Трампа. За словами нападника, президент США справді добре володіє ключкою та навіть став для нього своєрідним орієнтиром на майбутнє.

Чесно кажучи, Дональд дуже добре грає в гольф. Сподіваюся, що я теж зможу грати так само добре, коли буду в його віці. Це був унікальний досвід. Я вдячний йому за запрошення,

– сказав Кейн.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп сам розповів про спільну партію з капітаном збірної Англії. Президент США заявив, що Гаррі Кейн справив на нього дуже хороше враження не лише як футболіст, а й як гравець у гольф. За словами Трампа, форвард Баварії демонстрував високий рівень і на полі для гольфу, назвавши його чудовим футболістом, який також дуже добре грає в гольф.