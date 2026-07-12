У першому півфіналі турніру між собою зіграють дві європейські збірні – Іспанія проти Франції. Зустріч відбудеться в Далласі 14 липня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Хто має перевагу в історії протистояння?

Команди часто грали одна проти одної, враховуючи їх сусідське розташування. За всю історію Франція та Іспанія відіграли 38 очних зустрічей, в яких перевага на боці "фурії рохи".

Піренейці виграли 18 разів при семи нічиї та 13-ти поразках. При цьому, Іспанія ще й має суттєву перевагу за різницею м'ячів – 71 проти 44-х у "півнів".

Правда, левова частка цих зустрічей були товариськими (26). Тобто лише 12 їх очних битв мали турнірне значення. І як раз в цих матчах краще грала вже Франція – 6 перемог, дві нічиї та 4 успіхи "фурії рохи".

ТУРНІР МАТЧІВ ФРАНЦІЯ НІЧИЯ ІСПАНІЯ Чемпіонат світу 1 1 0 0 Євро 5 2 1 2 Ліга націй 2 1 0 1 Відбір на чемпіонат світу 2 0 1 1 Відбір на Євро 2 2 0 0 Товариські матчі 26 7 5 14 РАЗОМ 38 13 7 18

Коли Франція та Іспанія перетинались на ЧС?

На чемпіонаті світу французи та іспанці перетинались лише один раз. Було це у 2006 році на стадії 1/8 фіналу, коли команда Доменека стала другою в групі позаду Швейцарії.

Іспанія ж виграла квартет з Україною, Тунісом та Саудівською Аравією. Зрештою Франція у Ганновері змогла здобути вольову перемогу з рахунком 3:1.

У першому таймі рахунок відкрив Вілья, але доволі швидко паритет відновив Рібері. Зрештою французам вдалось забити двічі під завісу основного часу зусиллями Вієйра та Зідана.

Як Франція пройшла Іспанію на ЧС-2006: дивитися відео

Хто має перевагу в матчах на Євро?

Крім того, команди аж п'ять бились між собою на Євро. Найбільш пам'ятним став фінальний поєдинок на турнірі у 1984 році, де Франція вдома розібралась із суперникм з рахунком 2:0 з голами Платіні та Бельйон.

Франція перемогла Іспанію у фіналі Євро: дивитися відео

Також французи тріумфували у чвертьфіналі 2000 року, тоді як за чотири роки до цього була нічия між командами в групі. Зрештою дві останні битви французів та іспанців на Євро залишились за останніми.

"Фурія роха" перегравала сусідів на переможних турнірах у 2012 та 2024 роках. В першому випадку в Донецьку був зафіксований рахунок 2:0 з дублем Хабі Алонсо. На минулому ж Євро Іспанія переграла підопічних Дешама у півфіналі (2:1) із суперголом Ямаля.

Всі матчі між Францією та Іспанією на великих турнірах:

Євро-1984, фінал . Франція – Іспанія 2:0 (Платіні, 57, Бельйон, 89)

. Франція – Іспанія (Платіні, 57, Бельйон, 89) Євро-1996, група . Франція – Іспанія 1:1 (Джоркаефф, 48 – Камінеро, 85)

. Франція – Іспанія (Джоркаефф, 48 – Камінеро, 85) Євро-2000, 1/4 фіналу . Іспанія – Франція 1:2 (Мендьєта, 38 (пен) – Зідан, 32, Джоркаефф, 44)

. Іспанія – Франція (Мендьєта, 38 (пен) – Зідан, 32, Джоркаефф, 44) ЧС-2006, 1/8 фіналу . Іспанія – Франція 1:3 (Вілья, 28 (пен) – Рібері, 41, Вієйра, 83, Зідан, 90+2)

. Іспанія – Франція (Вілья, 28 (пен) – Рібері, 41, Вієйра, 83, Зідан, 90+2) Євро-2012, 1/4 фіналу . Іспанія – Франція 2:0 (Алонсо, 19, 90 (пен))

. Іспанія – Франція (Алонсо, 19, 90 (пен)) Ліга націй-2021, фінал . Іспанія – Франція 2:1 (Оярсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбаппе, 80)

. Іспанія – Франція (Оярсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбаппе, 80) Євро-2024, 1/2 фіналу . Іспанія – Франція 2:1 (Ямаль, 21, Ольмо, 25 – Коло-Муані, 9)

. Іспанія – Франція (Ямаль, 21, Ольмо, 25 – Коло-Муані, 9) Ліга націй-2025, 1/2 фіналу. Іспанія – Франція 5:4 (Вільямс, 23, Меріно, 25, Ямаль, 54 (пен), 65, Педрі, 55 – Мбаппе, 59 (пен), Шеркі, 79, Вівіан, 84 (автогол), Коло-Муані, 90+3)

Супергол Ямаля у півфіналі Євро-2024: дивитися відео

Як пройшов останній матч між командами?

Ще двічі команди бились між собою на вирішальних стадіях Ліги націй. У 2021-му Франція переграла Іспанію у фіналі завдяки спірному голу Мбаппе, який був забитий після можливого офсайду.

А у червні 2025-го відбулась допоки остання зустріч між Іспанією та Францією в рамках 1/2 фіналу. І вона стала найбільш результативною в історії матчів між командами, подарувавши фанатам аж 9 голів.

Підопічні де ла Фуенте лідирували з рахунком 4:0, але ледь не примудрились втратити перевагу. У підсумку іспанці виграли 5:4, а дубль записав на свій рахунок Ямаль.

Як завершилась остання зустріч Франції та Іспанії: дивитися відео