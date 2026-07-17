Вирішальний матч Мундіалю між Іспанією та Аргентиною має відбутися 19 липня на стадіоні в Іст-Резерфорді. Поки організатори не планують змінювати розклад, однак ситуація з якістю повітря перебуває під пильним контролем, повідомляє BBC.

Дим від пожеж накрив регіон, де відбудеться фінал

За кілька днів до головного поєдинку турніру чиновники Нью-Йорка та Нью-Джерсі оголосили попередження через погіршення якості повітря. Причиною став густий дим від масштабних лісових пожеж у Канаді, який накрив регіон.

Мешканців закликали по можливості залишатися вдома, уникати інтенсивних фізичних навантажень та обмежити перебування на відкритому повітрі.

Попри це, збірна Іспанії, яка вже прибула до Нью-Джерсі після перемоги над Францією у півфіналі, провела тренування просто неба. У команді наразі не коментували, чи викликає ситуація занепокоєння.

Аргентина після перемоги над Англією залишалася в Джорджії, а тренування в Нью-Джерсі заплановане на п'ятницю.

Водночас одна з учасниць шоу, яке відбудеться перед фіналом, поскаржилася на важке повітря під час репетиції на стадіоні. За словами її батька, дівчині було складно виконувати танцювальні номери через густий серпанок.

Чи можуть змінити проведення фіналу ЧС-2026

Наразі жодних повідомлень про перенесення чи скасування фіналу немає. Стадіон у Іст-Резерфорді є відкритою ареною, однак організатори продовжують стежити за погодними умовами та якістю повітря.

Подібні проблеми вже вплинули на футбольні матчі у США. Так, під час поєдинку жіночої Національної футбольної ліги між Готемом і Вашингтон Спірит через високий індекс забруднення повітря судді були змушені робити додаткові паузи в кожному таймі.

Більше того, матч MLS між Чикаго Файр та Ванкувер Вайткепс перенесли саме через небезпечну якість повітря.

Водночас синоптики прогнозують покращення ситуації вже у п'ятницю, а дощі, які очікуються в суботу, мають допомогти розсіяти дим. Саме тому наразі фінал чемпіонату світу за участю Іспанії та Аргентини, на який очікують понад 80 тисяч уболівальників, планують провести без змін.