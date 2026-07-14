Незвична історія сталася між одним із найвідоміших акторів Голлівуду та зірковим нападником Манчестер Сіті. Том Голланд відверто розповів, як спроба познайомитися з норвезьким футболістом завершилася повним мовчанням, повідомляє People.

Як Голанд проігнорував актора?

Британський актор Том Голланд, який здобув світову популярність завдяки ролі Людини-павука у фільмах Marvel, став гостем популярного шоу. Під час розмови йому нагадали про чутки, які раніше ширилися у соцмережах.

За словами ведучого, у мережі писали, що Ерлінг Голанд нібито не знав, хто такий Том Голланд, коли отримав від нього особисте повідомлення із пропозицією зустрітися. Буцімто нападник Манчестер Сіті майже не дивиться фільми, тому сприйняв повідомлення як звернення від незнайомої людини.

Актор підтвердив, що справді писав норвежцю. Ба більше, він із самоіронією описав ситуацію, зізнавшись, що не отримав жодної відповіді.

Так, це був справді корисний урок для будь-якого актора. Думаєш собі: "Напишу йому, запрошу на вечерю". А у відповідь – нічого. Жодного повідомлення, жодної відмовки, навіть "сьогодні не можу, бо граю у футбол",

– додав Голланд.

Чи тримає Голланд образу на футболіста?

Попри незручну ситуацію, Том Голланд наголосив, що ставиться до Ерлінга Голанда з великою повагою. Актор назвав форварда Манчестер Сіті неймовірним футболістом і справжньою легендою, підкресливши, що жодних образ через проігнороване повідомлення не має.

Також він розповів, що бажання написати нападнику виникло після випадкової зустрічі на Гран-прі Монако Формули-1 на початку червня. Побачивши зіркового норвежця, Голланд вирішив спробувати налагодити знайомство, однак відповіді так і не дочекався.