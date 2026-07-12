Чвертьфінальна зустріч між Англією та Норвегією подарувала не лише яскраву боротьбу, а й чимало суперечок навколо суддівства. Уже після фінального свистка емоції не стримав Альф-Інге Голанд, який публічно відреагував на результат поєдинку, повідомляє 24 Канал.
Який епізод назвали скандальним?
Збірна Англії здолала Норвегію з рахунком 2:1 та вийшла до півфіналу чемпіонату світу-2026. Головним героєм зустрічі став Джуд Беллінгем, який оформив дубль і приніс своїй команді вольову перемогу.
Одним із ключових епізодів матчу став момент на 57-й хвилині. Після перегляду VAR французький арбітр Клеман Тюрпен скасував гол норвежців через фол Ерлінга Голанда на Еліотті Андерсоні в розвитку атаки. Саме це рішення викликало бурхливі дискусії серед уболівальників та експертів.
Після фінального свистка відомий англійський журналіст Генрі Вінтер захопився виступом Беллінгема.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Беллінгем вирішив, що Англія не поїде додому. Він узяв гру на себе, взяв відповідальність, створив і реалізував момент. Який же це гравець. Найкращий, кого я бачив за 35 років роботи зі збірною Англії,
– написав Вінтер.
Батько Голанда звинуватив арбітра
На допис журналіста різко відреагував батько Ерлінга Голанда – колишній футболіст Альф-Інге Голанд. На своїй сторінці в мережі Х він заявив, що результат зустрічі був несправедливим, а вирішальну роль зіграли дії арбітра.
Серйозно? Вас врятував суддя. Сподіваюся, тепер ви виграєте чемпіонат світу. Але мені здається, що сьогодні нас обікрали,
– написав Альф-Інге Голанд.
Висловлювання батька норвезького форварда швидко набрало популярності у соцмережах та лише підігріло дискусії щодо епізоду зі скасованим голом.
Нагадаємо, у півфіналі чемпіонату світу Англія зіграє з Аргентиною.