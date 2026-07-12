Чвертьфінальна зустріч між Англією та Норвегією подарувала не лише яскраву боротьбу, а й чимало суперечок навколо суддівства. Уже після фінального свистка емоції не стримав Альф-Інге Голанд, який публічно відреагував на результат поєдинку, повідомляє 24 Канал.

Який епізод назвали скандальним?

Збірна Англії здолала Норвегію з рахунком 2:1 та вийшла до півфіналу чемпіонату світу-2026. Головним героєм зустрічі став Джуд Беллінгем, який оформив дубль і приніс своїй команді вольову перемогу.

Одним із ключових епізодів матчу став момент на 57-й хвилині. Після перегляду VAR французький арбітр Клеман Тюрпен скасував гол норвежців через фол Ерлінга Голанда на Еліотті Андерсоні в розвитку атаки. Саме це рішення викликало бурхливі дискусії серед уболівальників та експертів.

Після фінального свистка відомий англійський журналіст Генрі Вінтер захопився виступом Беллінгема.

Беллінгем вирішив, що Англія не поїде додому. Він узяв гру на себе, взяв відповідальність, створив і реалізував момент. Який же це гравець. Найкращий, кого я бачив за 35 років роботи зі збірною Англії,

– написав Вінтер.

Батько Голанда звинуватив арбітра

На допис журналіста різко відреагував батько Ерлінга Голанда – колишній футболіст Альф-Інге Голанд. На своїй сторінці в мережі Х він заявив, що результат зустрічі був несправедливим, а вирішальну роль зіграли дії арбітра.

Серйозно? Вас врятував суддя. Сподіваюся, тепер ви виграєте чемпіонат світу. Але мені здається, що сьогодні нас обікрали,

– написав Альф-Інге Голанд.

Висловлювання батька норвезького форварда швидко набрало популярності у соцмережах та лише підігріло дискусії щодо епізоду зі скасованим голом.

Нагадаємо, у півфіналі чемпіонату світу Англія зіграє з Аргентиною.