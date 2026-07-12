Чемпіонат світу-2026 триває одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці, а фінальний матч відбудеться 19 липня. Попри те, що турнір приймають Сполучені Штати, Дональд Трамп досі не відвідав жодної гри наживо, передає 24 Канал.

Про що Інфантіно спілкується з Трампом?

Президент ФІФА Джанні Інфантіно поділився подробицями свого спілкування з президентом США Дональдом Трампом під час чемпіонату світу-2026.

За словами очільника світового футболу, вони підтримують постійний контакт і майже щодня телефонують один одному, пише Bluewin. Інфантіно зазначив, що Трамп уважно стежить за перебігом турніру та отримує задоволення від матчів, хоча поки що дивиться їх лише по телебаченню.

Так, ми регулярно зідзвонюємося. Майже щодня – він задоволений і насолоджується турніром. Він дивиться всі матчі по телевізору,

– сказав Інфантіно.

Чому президент США ще не прийшов на матч?

Під час розмови Інфантіно також відповів на запитання, чому Дональд Трамп досі не відвідав жодного поєдинку чемпіонату світу.

За словами президента ФІФА, причина не пов'язана із заходами безпеки. Він припустив, що глава Білого дому зараз має багато державних справ, а його поява на стадіоні могла б викликати нову хвилю запитань з боку громадськості.

Інфантіно зауважив, що в разі відвідування матчу багато хто запитував би, чому президент перебуває на футболі, коли у світі відбувається чимало важливих подій.

Ні-ні, думаю, у нього ще є деякі справи... Якщо він буде на стадіоні, люди запитають: "Що він робить на стадіоні, коли у світі стільки всього відбувається?" Я завжди на зв'язку з ним і його урядом, який чудово справляється з проведенням чемпіонату світу,

– підсумував Інфантіно.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 проходить із 11 червня до 19 липня на аренах США, Канади та Мексики. США приймають більшість матчів турніру, включно з фіналом.