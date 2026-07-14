Однією з інтриг Мундіалю залишається боротьба за звання найкращого бомбардира. В гонці залишається шестеро зірок світового футболу, повідомляє 24 Канал.

Які шанси у Мессі та Мбаппе?

Кожному з них ще гарантовано по два матчі на турнірі. Окрім півфіналу, буде ще матч за третє місце або фінал. Таким чином, кожен з цих шести гравців зможе вирвати собі "Золоту бутсу" ЧС-2026.

Лідерами перегонів наразі є француз Кіліан Мбаппе та аргентинець Ліонель Мессі. Кожен з них настріляв вже по вісім голів на цьому чемпіонаті світу.

Першим же йде француз, адже у нього більше асистів (3 проти 2 у Лео). Саме показник результативних передач вирішуватиме позиції гравців у рейтингу при рівній кількості голів.

Цей же дует гравців боровся за "Золоту бутсу" на минулому Мундіалі. Тоді Мбаппе виграв цю гонку завдяки хет-трику у фіналі. У нього було 8 голів, а у Мессі – 7.

Хто ще претендує на "Золоту бутсу"?

Шанси іншої четвірки гравців залишаються відчутно меншими. Третім в рейтингу йде Ерлінг Голанд (7), який вже вилетів з чемпіонату. Тому головними переслідувачами Мессі та Мбаппе є двоє англійців.

Претенденти на "Золоту бутсу" ЧС-2026:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ ЗБІРНА ГОЛИ АСИСТИ 1 Кіліан Мбаппе Франція 8 3 2 Ліонель Мессі Аргентина 8 2 3 Джуд Беллінгем Англія 6 1 4 Гаррі Кейн Англія 6 1 5 Усман Дембеле Франція 5 2 6 Мікель Оярсабаль Іспанія 4 1

Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн оформили по шість голів. В разі результативної гри від команди Тухеля хтось із цих футболістів може наздогнати головних зірок цього Мундіалю.

У свою чергу більше теоретичними залишаються шанси на "Золоту бутсу" у Усмана Дембеле та Мікеля Оярсабаля. На рахунку француза 5 голів, а іспанця – 4. Тому лише феєрія у двох останніх матчах дозволить гравцям увірватися в гонку.

Який рекорд можуть підкорити Мбаппе та Кейн?

Зазначимо, що раніше нікому не вдавалось стати найкращим бомбардиром на двох чемпіонатах світу. Тепер же подібний рекорд можуть підкорити двоє футболістів.

Власне, головний фаворит перегонів Кіліан Мбаппе вже вигравав перегони у 2022-му і тепер знову може отримати "Золоту бутсу". Другим таким гравцем є Гаррі Кейн. Англієць виграв рейтинг бомбардирів у 2018-му з шістьма голами.