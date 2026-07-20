У битві за Кубок світу між собою зійшлись Іспанія та Аргентина. У підсумку Мундіаль здобула піренейська команда в екстратаймі, повідомляє 24 Канал.

Хто став найкращим воротарем?

За підсумками фіналу зустрічі у Нью-Йорку ФІФА визначила найкращих футболістів турніру. Серед них став відомий і топ-воротар чемпіонату світу.

Несподіванки у цьому не виникло, адже трофей дістався Унаї Сімону. Основний воротар збірної Іспанії відіграв усі зустрічі Мундіалю повністю та оформив сім кліншитів у 8-ми зустрічах.

Загалом за весь турнір Сімон пропустив лише один гол. Цим щасливчиком. який зміг пробити Унаї, став нападник Бельгії Шарль Де Кетеларе, який оформив м'яч у чвертьфіналі.

Три гравці збірної Іспанії отримали індивідуальні нагороди / фото збірної Іспанії

Як Іспанія виграла Кубок світу?

У всіх матчах ЧС кіпер Атлетіка оформив десять сейвів. Зазначимо, що "фурія роха" володіла ініціативою весь фінальний матч, але не змогла пробити в основний час.

Проте на 106-й хвилині переможний м'яч оформив Ферран Торрес, який влучно замкнув скидку від Вільямса. У підсумку Аргентина так і не змогла завдати удару в площину воріт Сімона.

Для Іспанії цей Кубок світу став другий за всю історію. Вперше "фурія роха" тріумфувала у 2010 році, коли підопічні Дель Боске змогли обіграти Нідерланди в екстратаймі завдяки голу Іньєсти.