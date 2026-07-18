Чемпіонат світу-2026 супроводжується низкою резонансних скандалів, які викликали гостру реакцію в Європі. Одразу кілька рішень ФІФА стали приводом для жорсткої критики з боку британських політиків, пише BBC.

У Британії вимагають виходу УЄФА та FA зі складу ФІФА

Партія ліберальних демократів Великої Британії звернулася до Футбольної асоціації Англії (FA) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) із закликом залишити склад ФІФА.

Політики заявили, що міжнародна федерація більше не виконує своєї головної місії та завдає шкоди світовому футболу. На їхню думку, останні рішення організації свідчать про втрату прозорості та поваги до вболівальників.

Серед головних претензій називають скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна під час чемпіонату світу-2026, надзвичайно високі ціни на квитки на матчі турніру, а також ситуацію із сомалійським арбітром Омаром Артаном, якому заборонили в'їзд до США.

Лідер партії закликав повністю розпустити ФІФА

Лідер Ліберально-демократичної партії Ед Дейві виступив із ще жорсткішою заявою. На його переконання, ФІФА остаточно втратила довіру футбольної спільноти й більше не представляє інтереси людей, заради яких існує спорт.

За словами політика, організація більше не служить інтересам уболівальників і повинна повністю розпастися. Він наголосив, що нинішнє керівництво ФІФА дедалі частіше ухвалює рішення, які провокують скандали та негативно впливають на репутацію футболу.

Наразі ФІФА не коментувала заклики британських політиків.