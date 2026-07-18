Після завершення міжнародної кар'єри Анхель Ді Марія продовжує уважно стежити за виступами збірної Аргентини. Один із найближчих друзів Ліонеля Мессі, якого він жартома називає "гномом", зізнався, що підтримуватиме команду незвичним способом, пише TyC Sports.

Чому Ді Марія не приїде на фінал

У неділю, 19 липня, збірна Аргентини зіграє проти Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026. Вирішальний матч Мундіалю відбудеться на "Метлайф Стедіум" у Нью-Джерсі о 22:00 за київським часом.

Попри історичне значення поєдинку, Анхель Ді Марія не планує відвідати стадіон. Колишній вінгер "альбіселесте" відверто пояснив, що не хоче ризикувати через власні забобони.

Ні, ви що, збожеволіли? Я не їздив і не поїду. Не хочу наврочити збірній Аргентини. Спокійно залишуся вдома і дивитимуся матч звідти. Хлопці знають, що моя підтримка з ними з першого дня, тому, як завжди, уболіватиму за них,

– сказав Ді Марія.

Ді Марія висловився про нове покоління збірної Аргентини

Легендарний футболіст також поділився думками щодо нинішнього складу національної команди. За словами Ді Марії, він абсолютно не шкодує про рішення завершити виступи за збірну та поступитися місцем молодшим гравцям.

Аргентинець зазначив, що відчуває гордість за команду, яка знову дісталася фіналу чемпіонату світу. Особливо його вразила гра "альбіселесте" у півфінальному матчі проти Англії.

Я дуже щасливий. Вважаю, що зробив важливий крок, поступившись місцем молодим. Думаю, це було правильне рішення. Хлопці знову вийшли у фінал, а після того, що вони показали з Англією, від них уже неможливо вимагати більшого,

– наголосив Ді Марія.

Нагадаємо, Ді Марія є одним із найближчих друзів Ліонеля Мессі. Вони багато років разом виступали за збірну Аргентини, виграли Кубок Америки, Фіналіссіму та чемпіонат світу 2022 року. У спілкуванні він неодноразово жартував, називаючи Мессі "гномом", що давно стало частиною їхніх дружніх взаємин. Тепер же легендарний вінгер сподівається, що його відсутність на трибунах стане ще одним щасливим знаком для аргентинської команди у боротьбі за черговий світовий титул.