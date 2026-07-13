Емоції після драматичного матчу чемпіонату світу вийшли далеко за межі футбольного поля. Хвиля ненависті у соцмережах накрила не лише самого нападника збірної Норвегії, а й його кохану Лену Селнес, передає 24 Канал.

Що відомо про цькування Серлота?

Нападник збірної Норвегії Александр Серлот опинився в центрі масштабної хвилі хейту після вильоту команди з чемпіонату світу-2026. За інформацією іспанського видання AS, футболіст та його дівчина Лена Селнес отримали численні образи й погрози у соціальних мережах.

Після поразки норвежців від Англії у чвертьфіналі турніру невідомі користувачі почали надсилати Серлоту та його коханій повідомлення з відвертими погрозами. Деякі з них містили заклики покинути країну, а інші були значно жорстокішими.

Серед повідомлень були фрази: "Скажи своєму чоловікові, щоб він забирався з Норвегії", "Будь ласка, вбий себе, ідіоте", "Я збираюся його вбити", а також побажання згоріти.

Дівчина футболіста звернулася до людей

Лена Селнес не стала мовчати та публічно відреагувала на ситуацію. Вона опублікувала звернення у соціальних мережах, у якому закликала людей замислитися над наслідками своїх слів.

Чемпіонат світу приносить багато щастя, але водночас породжує величезну ненависть. Я сподіваюся, що люди будуть трохи більш вдумливими, перш ніж ображати й погрожувати,

– написала Селнес.

Нагадаємо, збірна Норвегії припинила боротьбу за трофей після поразки від Англії у чвертьфіналі світової першості. Після фінального свистка чимало вболівальників перенесли свої емоції у соціальні мережі, де мішенню став Серлот та його найближче оточення.

Значна частина хейту посипалася на нападника Атлетіко. В одному з епізодів поєдинку проти Англії Александр Серлот не віддав пас на Ерлінга Голанда, який стояв сам перед воротами суперника.